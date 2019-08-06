Основатель клиники «Борис» не претендует на место Супрун

Основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем будущем назначении министром здравоохранения.

«Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения», — сказал Радуцкий на пресс-конференции.

«У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы».

Он заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где его первоочередной задачей будет принятие парламентом 65 законопроектов.

Кроме того, Радуцкий планирует до 1 сентября предоставить результаты аудита медицинской реформы, реализацию которой планируется продолжать.

«Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10-15 млрд», — заявил он.