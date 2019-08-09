Пенсионный фонд запустил электронный сервис и обещает мобильное приложение

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии «в один клик» через веб-портал электронных услуг ведомства, сообщается в сопроводительных материалах к пресс-конференции ПФУ на тему «Е-пенсия» — назначь пенсию «в одно касание», организованной в его офисе в пятницу.

Как сообщает Интерфакс-Украина, новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью), а после принятия решения о назначения пенсии — получение электронного сообщения или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Время ожидания рассмотрения заявления — 10 дней, сервис является бесплатным.

«Для нашего сервиса можно использовать практически все существующие версии электронной подписи», — отметил в ходе презентации системы директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Сервис является одной из составляющих системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме («Е-пенсия»), которую реализует ПФУ, и которая включает меры по переведению в электронную форму предоставления услуг, а также организацию обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг.

Внедрение такой системы, по мнению ПФУ, упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома.

«В ближайшее время мы презентуем следующий этап — мобильное приложение... через которое самостоятельно можно будет подавать информацию в Пенсионный фонд и получать ее», — заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

В приложении можно будет получить информацию о своем заработке, страховом стаже, о том, на каком этапе рассмотрения находятся обращения и пр.