Войти
«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде
инициатива
«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке
дружба народов
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

позиция
RSS

Процесс инвестирования в IPO понятен даже для начинающего инвестора, - эксперт

666
Процесс инвестирования в IPO понятен даже для начинающего инвестора, - эксперт

Можно сложить деньги в банке и спрятать ее в надежном месте в кладовке, можно открыть банковский депозит и получать прибыль, которая едва покрывает инфляцию, а можно инвестировать в доходные активы и оставаться в плюсе даже в периоды кризиса. Как заставить деньги работать и приносить максимум дохода за минимальное время? Об этом рассказал в интервью сайту DeloUA Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

«В поиске эффективного способа заработать деньги за короткий период времени, нужно учитывать, что высокий доход предполагает высокую рискованность. Это две чаши весов, которые надо всегда стараться уравновесить. Большинство инвестиционных инструментов и стратегий с помощью которых можно существенно увеличить размер имеющегося капитала сложны в реализации и доступны только для опытных инвесторов с большим опытом, а некоторые и вообще недоступны из-за завышенных рисков. Но довольно простым в плане реализации и понимания является процесс инвестирования в IPO», — объясняет эксперт.

IPO (Initial Public Offering — ред.) — это первичное размещение акций компании на бирже. Проще говоря, когда компания выходит на IPO, то она впервые предлагает купить ее акции всем желающим, и украинским инвесторам в том числе. Если компания, которая выступает эмитентом ценных бумаг, начинает торговать своими акциями, то она с закрытой становится открытой. До того, как акции компании станут доступными на фондовом рынке, инвестор может купить их у андеррайтера. Андеррайтер помогает эмитенту продать свои акции подороже и ищет инвесторов, которые готовы инвестировать в покупку ценных бумаг компании по такой цене.

«Сначала инвестору нужно открыть счет у брокера, имеющего выход к фондовому рынку, на котором будут торговаться акции компании. Затем нужно подать заявку на участие в IPO и получить на свой счет акции за несколько дней до того, как они станут доступными для покупки на фондовом рынке. Процесс не сложный и простой для понимания, но очень интересный. Компания-эмитент, которая начинает торговать своими акциями, хочет заработать на этом максимум, чтобы иметь средства для реализации своих новых проектов. Инвестор хочет купить акции подешевле, чтобы потом заработать на них. Андеррайтеру надо удовлетворить интересы двух сторон и получить за это свои комиссионные. Могу сказать, что процесс, по которому осуществляется покупка акций на IPO, полностью показывает суть работы фондового рынка», — комментирует специалист ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

Компании, которые начинают торговаться на бирже, не имеют долгой истории развития, не могут продемонстрировать темпы роста выручки и прибыли. Они нуждаются в деньгах для развития, поэтому больше похожи на стартап. Более того, в момент выхода на IPO они не приносят прибыли, одни убытки. Часто процесс оценки таких компаний базируется не на финансовых фактах, а является более творческим. Из-за этого создается вакуум неопределенности, а чем выше неопределенность, тем больше есть шансов заработать много, и тем выше инвестиционные риски.

Читайте также: «Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде

На какую прибыль можно рассчитывать, если инвестировать в IPO — зависит от того, в какую компанию инвестировать. Сейчас популярностью на фондовом рынке пользуются акции технологических компаний. Часто на IPO выходят компании медико-фармацевтического направления. Они занимаются изготовлением потенциально инновационных продуктов и препаратов, и поэтому, пока исследования не дадут результатов, требующих финансирования. Популярны в кругу инвесторов также технологические компании, — рассказал DeloUA Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

IPO, Фридом Финанс Украина, Анатолий Федорчук
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016