Кабмин утвердил безвиз с еще одной страной

Кабинет министров Украины утвердил оглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований на срок пребывания до 90 дней.

Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Положения соглашения предусматривают, что граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

В то же время предусмотрено, что если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.