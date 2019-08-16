Украинку госпитализировали с диагнозом сальмонеллез после употребления разрекламированной курятины

Жительница Киева Елена Карпенко оказалась на больничной койке после употребления разрекламированной «безантибиочной» курятины торговой марки «Эпикур». Причиной недуга стали не антибиотики, а сальмонелла, возбудившая в организме Карпенко сальмонеллез средней степени тяжести. Об этом сообщает издание Информатор.

Своей историей пострадавшая поделилась с производителем. На официальной Facebook странице Epikur Елена даже опубликовала диагноз врача, но никаких извинений за некачественный продукт от представителей торговой марки не последовало.

Стоит отметить, что история пострадавшей украинки датирована 22 июля, еще до того, как в прессе появились результаты исследования куриного филе «Эпикур», подтвердившие наличие опасной бактерии сальмонеллы в их продукции.

В своей жалобе на Эпикур девушка пишет, что отужинав курятиной этой торговой марки, она 6 дней провела в стационаре, чего желает и службе контроля производителя, выпустившего некачественную продукцию на реализацию в торговые сети.

«Не знаю что у вас там за органика, что за натуральность. Но очень хочется, чтобы вся ваша служба контроля безопасности готового продукта ощутила весь спектр, который вызывает сальмонеллез», — подчеркнула Карпенко.

Представители торговой марки в свою очередь попытались сместить акцент проблемы, указав, что причиной заболевания могли стать любые иные продукты. При этом они уверяли, что курятиной «Эпикур» просто невозможно отравиться, поскольку она «проверяется в сертифицированных государственных лабораториях».

Но Карпенко уверена, что заболела сальмонеллезом после употребления именно курятины ТМ «Эпикур», поскольку никакой иной мясной продукции она ранее покупала.

Журналисты напоминают, что на днях в СМИ появились результаты исследования куриного филе ТМ «Эпикур». Там в частности речь идет о том, что определить некачественную курятину «Эпикур» достаточно сложно, внешне — это вполне пригодный продукт, без кровоизлияний и с характерным запахом свежего мяса. Но только первые сутки, потом продукт начинает портиться и выделять кисловатый запах. Но главная опасность — внутри, мясо оказалось вовсе не соответствующим стандартам.

Представители анаэробов — это не только сальмонелла, но и ботулизм. Если в конечном продукте содержание МАФАМ превышает нормы, то это может в равной степени свидетельствовать как о нарушении санитарных условий на производстве, так и нарушении технологии.

Но, как и в случае с Карпенко, производитель опровергает опубликованные в СМИ результаты исследования и своей вины не признает, сообщает издание.

Производит курятину «Эпикур» Владимир-Волынская птицефабрика. Официальные пресс-релизы компании гласят, что курятина «Эпикур» продается в супермаркетах «Фуршет», «Ашан», «Метро», «Мегамаркет», «Велика Кишеня», «Фора», «Novus» и тд.