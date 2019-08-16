Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин, - исследование

Распространенное мнение, что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью, не соответствует действительности. Это выяснила группа психологов под руководством доктора Патриции Хирш из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.
Напомним, что под многозадачностью понимается выполнение нескольких независимых заданий в течение короткого времени, и частого переключения внимания с одной задачи на другую.
В рамках недавней работы специалисты сравнили, насколько хорошо мужчины и женщины идентифицируют буквы и цифры. В эксперименте приняли участие 48 представителей обоих полов.
На некоторых этапах участникам нужно было решать сразу два вопроса (параллельная многозадачность), в то время как на других этапах необходимо было переключать внимание между ними (последовательная многозадачность).
Исследователи измерили время реакции и точность выполнения нескольких заданий сразу или только одного.
Выяснилось, что многозадачность одинаково влияла на скорость и точность выполнения задач как у мужчин, так и у женщин.
Таким образом, полученные результаты не подтвердили распространенное мнение о том, что женщины лучше справляются с выполнением сразу нескольких действий, по крайней мере, в последовательной и параллельной многозадачности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016