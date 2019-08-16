Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин, - исследование

Распространенное мнение, что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью, не соответствует действительности. Это выяснила группа психологов под руководством доктора Патриции Хирш из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.

Напомним, что под многозадачностью понимается выполнение нескольких независимых заданий в течение короткого времени, и частого переключения внимания с одной задачи на другую.

В рамках недавней работы специалисты сравнили, насколько хорошо мужчины и женщины идентифицируют буквы и цифры. В эксперименте приняли участие 48 представителей обоих полов.

На некоторых этапах участникам нужно было решать сразу два вопроса (параллельная многозадачность), в то время как на других этапах необходимо было переключать внимание между ними (последовательная многозадачность).

Исследователи измерили время реакции и точность выполнения нескольких заданий сразу или только одного.

Выяснилось, что многозадачность одинаково влияла на скорость и точность выполнения задач как у мужчин, так и у женщин.

Таким образом, полученные результаты не подтвердили распространенное мнение о том, что женщины лучше справляются с выполнением сразу нескольких действий, по крайней мере, в последовательной и параллельной многозадачности.