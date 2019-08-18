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Трамп заявил о достижении «нового дна» американской журналистикой

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Трамп заявил о достижении «нового дна» американской журналистикой

Журналистика «достигла своего нового дна» в истории США. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

«Это (американская журналистика — Ред.) не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию», — написал американский лидер.

Таким образом он раскритиковал газету New York Times, которая опубликовала материал по итогам встречи ее главного редактора Дина Бакета с сотрудниками редакции, на которой они обсудили особенности освещения деятельности действующего президента США. Бакет отметил, что после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера газета должна сместить акцент с отношений Трампа с Россией на предполагаемый расизм президента.

«Мы построили наш отдел новостей, чтобы охватить одну историю, и мы сделали это действительно хорошо. Теперь мы должны перегруппироваться, перекинуть ресурсы и переставить акценты, чтобы показать другую историю», — сказал главный редактор New York Times.

Трамп ответил на это в своем Twitter: «Провальная New York Times, являя собой один из самых разрушительный портретов плохой журналистики в истории, поймана на утечке, что они переходят от своего фальшивого «русского сговора» (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и «охоте на ведьм».

В апреле этого года журналистов из New York Times и другой американской деловой газеты — The Wall Street Journal — удостоили Пулитцеровской премии за расследования о Трампе. Одна из историй, которую отметили организаторы премии, показала, что бизнес-империя Трампа уклоняется от уплаты налогов.

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Американский президент неоднократно подвергал критике не только газету New York Times, но и другие крупные американские СМИ, например, телеканалы CNN, ABC, CBS, NBC. Их он называл врагами для всех американцев.

Трамп не раз становился объектом обвинений в «расизме». В 2018 году президент США выражал недовольство тем, что США принимают мигрантов «из вонючих дыр», за что его подвергли критике. Однако отвечая на обвинения, он заверял журналистов, что является «наименьшим расистом из всех, у кого когда-либо брали интервью».

Дональд Трамп, The New York Times
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