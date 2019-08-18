Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского впустить его в Украину

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину.

На своей странице в Instagram Разин сообщил, что планирует навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.

При этом, как утверждает продюсер, он не может въехать в Украину по решению бывшего президента Петра Порошенко.

«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину», — написал Разин.