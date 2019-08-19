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Премьер Британии надеется, что ЕС пойдет на компромисс по Brexit

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Премьер Британии надеется, что ЕС пойдет на компромисс по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду на то, что Брюссель изменит свою позицию и пойдет на компромисс по Brexit с Лондоном, сообщило издание The Sun в понедельник.

«Конечно, наши партнеры и друзья по ту сторону Ла-Манша демонстрируют некоторое нежелание менять свою позицию, это нормально, я уверен, что они все же ее поменяют», — сказал Джонсон.

«Я надеюсь, что они пойдут на компромисс, они видели, что парламент Великобритании три раза отклонял соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а „страховочный план“ не работает, он недемократичен. Я надеюсь, что они сочтут уместным компромисс», — добавил Джонсон.

Премьер Великобритании вновь подчеркнул, что Великобритания будет готова к выходу из ЕС 31 октября, неважно, будет ли достигнуто соглашение с ЕС или нет.

Позднее на этой неделе Джонсон отправится в первую поездку в качестве премьер-министра Великобритании. В среду он отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в четверг посетит Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным газеты Financial Times, его встречи с лидерами Франции и Германии будут посвящены не только Brexit, но и другим важным для Великобритании темам, в частности, вопросам окружающей среды и биологического разнообразия.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки — 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о «страховочном плане».

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«Страховочный план» или «бэкстоп» направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

Brexit, Борис Джонсон
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