Сын Луценко «Саша-Лесоруб» реально контролирует всю лесную отрасль, – блогер Иванов

НАБУ заинтересовалось лесозаготовительными предприятиями Александра Луценко, которые появились у него именно в период каденции Юрия Луценко и занимаются вывозом ценных пиломатериалов из Украины в страны ЕС под видом дров.
В частности речь идет об ООО «ВЕАР», «ГРАНДВУД ГРУПП», «КОМПАНИЯ» ТИМБЕР ТРЕЙД " и другие. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.
Так, согласно данным Сергея Иванова задержание Юрия Грымчака, близкого соратника Юрия Луценко, свидетельствует о существенном уменьшении политического влияния Генпрокурора и его фактическом выбывании из касты «неприкасаемых».
Соответственно, следует ожидать, что антикоррупционные органы в ближайшее время могут начать расследование относительно деятельности компаний связанных с семьей Луценко, и происхождение их доходов в период пребывания Юрия Луценко на посту Генерального прокурора.
«Это направление семейного бизнеса (торговля лесом — прим. ред.) возникло именно в период работы Юрия Луценко в ГПУ. Секрет прибыльности данного бизнеса заключается в том, что ценные пиломатериалы вывозятся из Украины под видом дров. То есть эшелоны дров из Украины, попадая в Венгрию, Румынию или Австрию, оказываются ценными породами древесины, из которых производят элитную мебель. И, конечно, правоохранители не очень хотят лезть в генпрокурора гешефты.
Источники в правоохранительных органах утверждают, что, несмотря на высокую „крышу“, вся необходимая информация по бизнесу Александра Луценко уже аккумулирована и ждет отставки его высокопоставленного папы», — говорится в блоге Иванова
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016