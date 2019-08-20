У Зеленского хотят разделить и продать «Укрзализныцю», «Нафтогаз» и другие крупные госпредприятия

Крупные государственные компании-монополисты, в частности АО «Укрзализныця» (УЗ) и НАК «Нафтогаз», нужно разделить на части и продать, считает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Как можно сдвинуть „наше судно с густой мели“, на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие „монстры“ должны быть „убиты“ и „расчленены“. Я имею в виду НАК „Нафтогаз“, „Укрзализныцю“. Те „монстры“, которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти», — сказал он в эфире «Радио НВ» в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Устенко считает, что УЗ нужно разделить и продать, оставив в руках государства «стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи». При этом «Укрспирт», по его мнению, «должен быть полностью приватизирован», а в ГПЗКУ «смысловой нагрузки в принципе не существует».

«Я не воспринимаю все эти разговоры — „не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла“. Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?» — добавил советник Зеленского.