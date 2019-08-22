Один из депутатов «Слуги народа» отказался от мандата

Центральная избирательная комиссия сообщила, что избранный на внеочередных выборах в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа» эксперт-криминалист шоу «Следствие ведут экстрасенсы» Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата, его заменила Елена Хоменко.
Как сообщается в четверг на странице ЦИК в Фейсбук, в связи с заявлением избранного народным депутатом на внеочередных парламентских выборах по списку «Слуги народа» (№ 69) Андрея Лысюка об отказе от депутатского мандата, Центризбирком признал его таким, который не получил указанного мандата.
В то же время избранной народным депутатом по списку «Слуги народа» признана директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО «Квартал 95», волонтер «Лиги волонтеров» Елена Хоменко, которая значилась в избирательном списке под № 129.
Также ЦИК приняла решение выдать народным депутатам Украины депутатские удостоверения и нагрудные знаки в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания 29 августа 2019 года после принятия присяги.
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