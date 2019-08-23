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Moody's ухудшило прогноз по росту экономики России в 2019 году

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Moody's ухудшило прогноз по росту экономики России в 2019 году

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2019 году с 1,6 до 1,2%. Об этом говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook на 2019–2020 годы.

Прогноз на 2020 год остался на уровне 1,5%. Согласно прогнозу Moody’s, в 2019 году инфляция в России составит 4,6%, а в 2020 году — 4%.

Согласно докладу, рост экономики затронет и другие страны, среди которых — Китай, Австралия, Южная Корея, Индия, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Германия и Италия. Аналитики полагают, что мировая экономика в 2019 и 2020 годах вырастет на 2,7%.

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Отметим, что многие эксперты прогнозируют начало экономического кризиса в России в ближайшее время. Одним из факторов такого развития событий может стать торговая война между США и Китаем.

Россия, Moody's
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