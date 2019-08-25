Поставки дизтоплива из РФ в Украину сократились вдвое

Объемы поставок дизельного топлива из РФ в Украину в августе уменьшились вдвое. Об этом сообщил в воскресенье представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.
По его словам, августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Герус отметил, что речь о дефиците дизтоплива не идет, так как «увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений».
Кроме того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 коп. / л. Это доказывает, что решение вводе пошлин было «продуманным, своевременным и эффективно имплементированным», считает Герус.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016