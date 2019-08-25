Поставки дизтоплива из РФ в Украину сократились вдвое

Объемы поставок дизельного топлива из РФ в Украину в августе уменьшились вдвое. Об этом сообщил в воскресенье представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

По его словам, августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Герус отметил, что речь о дефиците дизтоплива не идет, так как «увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений».

Кроме того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 коп. / л. Это доказывает, что решение вводе пошлин было «продуманным, своевременным и эффективно имплементированным», считает Герус.