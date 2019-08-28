Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского отпустили из-под стражи. Такое решение принял суд, передает РБК-Украина.

В частности, Вышинскому изменили меру пресечения на личное обязательство.

«Постановить новое решение, которым удовлетворить ходатайство защитника и изменить обвиняемому Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство», — отметил судья.

В частности, суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

«Возложить на обвиняемого Вышинского обязанности являться по первому требованию в суд, сообщать суду об изменении места жительства и места работы и воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве. Освободить Вышинского из-под стражи немедленно. Постановление обжалованию не подлежит», — указано в решении суда.

В частности, коллегия судей постановила апелляционную жалобу защитника удовлетворить, а решение Подольского районного суда Киева, которым продлен срок действия меры пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей до 19 сентября 2019 года, — отменить.