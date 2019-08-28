Британский премьер Джонсон приостановил работу парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон блокировал работу парламента до середины октября. Джонсон сообщил в среду, 28 августа, что уведомил об этом королеву Елизавету II.

По мнению наблюдателей, подобный шаг может быть направлен на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию жесткого «Брекзита».

«Вторая парламентская сессия начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — сообщается в письме Бориса Джонсона британским парламентариям.

Одновременно премьер отрицал, что его решение направлено на то, чтобы преодолеть противодействие депутатов.