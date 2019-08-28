Утечка аммиачной воды произошла на северодонецком «Азоте»

В городе Северодонецк Луганской области на предприятии «Северодонецкое объединение „Азот“» произошла утечка 300 литров аммиачной воды. В результате чего жители города почувствовали неприятный запах, эту ситуацию они обсуждали в социальных сетях, пишет агентство Укринформ.
«Инцидент действительно имел место, но он не был слишком опасным. Произошел прорыв на трубе, по которой транспортируется так называемая аммиачная вода. Количество жидкости, что успела вытечь — 300 литров; прорыв был ликвидирован в течение получаса. Опасности для здоровья горожан нет», — прокомментировал ситуацию источник агентства.
«На тот момент был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным городского совета, не произошло. Просьба соблюдать спокойствие», — отмечают городские власти.
Как сообщалось, ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», входящее в холдинг Ostchem группы Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-2019 возобновило производство аммиачной селитры после приостановки выпуска азотных удобрений в сентябре-2018 в связи с накоплением на складах продукции в объеме, достаточном для полного покрытия потребностей аграриев. В декабре 2019 года предприятие планирует запустить производство жидких азотных удобрений КАС.
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