Вышинский согласился на обмен пленными

Освобожденный из-под стражи главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее словам, сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого журналиста.
Кроме того, она обнародовала его заявление о согласии на обмен.
Напомним, Киевский апелляционный суд принял решение смягчить меру пресечения Вышинскому и отпустил его из-под стражи под личное обязательство. В то же время его обязали являться по первому требованию в суд, сообщать об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями в своем уголовном производстве.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016