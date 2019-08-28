Вышинский согласился на обмен пленными

Освобожденный из-под стражи главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, сегодня на судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого журналиста.

Кроме того, она обнародовала его заявление о согласии на обмен.

Напомним, Киевский апелляционный суд принял решение смягчить меру пресечения Вышинскому и отпустил его из-под стражи под личное обязательство. В то же время его обязали являться по первому требованию в суд, сообщать об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями в своем уголовном производстве.