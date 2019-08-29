Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму

Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор «Бутырка». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанга, сообщало издание Baza и телеграм-канал Незыгарь. Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.
Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссёра в исправительном учреждении несколько дней назад, эту информацию не подтверждал, написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.
Проект «Крым.Реалии» отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа — как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.
Новость дополняется...
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016