Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму

Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор «Бутырка». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанга, сообщало издание Baza и телеграм-канал Незыгарь. Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.

Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссёра в исправительном учреждении несколько дней назад, эту информацию не подтверждал, написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.

Проект «Крым.Реалии» отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа — как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.

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