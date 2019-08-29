В новой Раде появится комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

В Верховной Раде IХ созыва появится комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в четверг.

В Раде восьмого созыва работал Комитет по вопросам здравоохранения.

Как сообщалось, в Верховной Раде IХ созыва предлагают создать 23 комитета.