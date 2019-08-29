Аваков остается в Кабмине под ответственность Зеленского, - Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности под ответственность президента Владимира Зеленского, но в качестве переходного министра. Об этом в кулуарах Рады он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, партия просто не смогла найти сильных кандидатов за короткое время.
«Это переходный период. Смотрите У нас есть два министра. У нас есть бюджет и там нужен переходный период. Оксана Маркарова у нас остается. Есть национальная безопасность. Там у нас два министерства это Минобороны и МВД. С Министерством обороны у нас достигнута договоренность, что министр Степан Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка. Он будет помогать ему, мы еще определяем как. Арсен Борисович будет тоже в качестве переходного министра», — заявил Арахамия.
Он также отметил, что Аваков остается на должности под персональную ответственность президента.
«Мои прогнозы — это уже не прогнозы, а факт, что Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента. Арсен Борисович Аваков, будет в качестве переходного министра», — сказал Арахамия.
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