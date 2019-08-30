Волкер заявил о поддержке США нового Кабмина Украины

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенный Кабмин Украины и заверил в поддержке на пути реформ и восстановления территориальной целостности. Об этом он написал в Twitter.

«Поздравляем премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности», — написал Курт Волкер.