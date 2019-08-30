Зеленский посетит Польшу 31 августа

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Польша по приглашению президента страны Анджея Дуды. Об этом сообщает на пресс-служба Офиса президента.

Зеленский посетит мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также встретится с высшим руководством страны и лидерами иностранных государств.

«Первого сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что предусмотрены встречи Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.