Встреча советников «нормандской четверки» состоится на следующей неделе

В понедельник, 2 сентября, в Берлине состоится встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По словам Ушакова, встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» официально подтверждена и состоится уже в начале следующей недели в Берлине.

«Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас (РФ — ред.) будет Сурков», — заявил представитель Кремля.

Помощник Путина отметил, что советники рассмотрят вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подготовки к саммиту в нормандском формате.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия проведения встречи в «нормандском формате». Представитель РФ отметил, что сначала должна состояться встреча советников, которые подготовят фундамент для саммита.