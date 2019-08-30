Россия готова к газовым переговорам с Украиной и ЕС в сентябре

Россия готова к трехсторонним газовым переговорам с Европейской комиссией и Украиной в первой половине сентября. Об этом заявил глава российского Министерства энергетики Александр Новак, передают росСМИ.
По словам Новака, трехсторонняя встреча может состояться в первой половине сентября. Он добавил, что необходимо подобрать даты, которые были бы удобны для всех сторон переговоров.
«Мы готовы встретиться в первой половине сентября. Просто у нас также есть некоторый график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Необходимо выбрать время, чтобы все имели одновременную возможность для встречи», — отметил он.
Также Новак добавил, что накануне вице-премьер Евросоюза по вопросам энергетики Марош Шефчович предложил провести трехсторонние газовые переговоры в период с 16 по 23 сентября.
«Мы имеем предложения от заместителя председателя Европейской комиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано», — заявил российский министр.
Напомним, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что переговоры между Украиной и Россией относительно транзита и закупок газа будут продолжены в ближайшее время. Он напомнил, что в России были готовы возобновить переговоры сразу после выборов в Украине.
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