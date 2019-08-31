С понедельника аэропорт «Киев» закроют на ремонт

В течение 10 дней, со 2 по 12 сентября аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Киев».
Так, сообщается, что с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года аэропорт будет закрыт в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.
Отмечается, что в этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в аэропорту «Киев», будут обслуживаться в международном аэропорту «Борисполь». Рейсы распределят между терминалами D и F аэропорта «Борисполь». С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia — Belarusian Airlines и LOT.
Также в терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.
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