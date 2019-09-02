Стартовал прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля НАБУ

В понедельник стартует прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.
Как сообщается на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, прием документов пройдет с 2 по 13 сентября включительно.
«К участию приглашаем общественных активистов, рекомендованных ОО (общественной организацией — ИФ), чья уставная деятельность связана с предотвращением и противодействием коррупции. Каждое ОО может подать максимум 3 кандидатуры», — говорится в сообщении.
Двух представителей Совет общественного контроля выберут по итогам открытого Интернет-голосования 23 сентября 2019г.
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