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За 5 лет ЕС помог Украине больше, чем за всю историю, - Могерини

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За 5 лет ЕС помог Украине больше, чем за всю историю, - Могерини

Европейский союз за 5 лет предоставил Украине наибольший пакет помощи за всю историю его существования, благодаря чему стране удалось избежать коллапса экономики. Об этом в понедельник, 2 сентября, во время выступления в Брюсселе заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини, передает РБК-Украина.

Могерини утверждает, что помощь от ЕС помогла Украине избежать коллапса экономики и активно развиваться в течение пяти лет с начала кризиса.

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«В течение пяти лет, прошедшие (с начала кризиса), мы предоставили Украине наибольший пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна не испытала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня намного сильнее, чем раньше. Я помню 2014 — драматический год, когда все это началось», — заявила она во время выступления, размещенного на видеопортале Евросоюза EbS.

По ее словам, кризис в Украине еще не закончен, но за 5 лет страна прошла «долгий путь» к устойчивости.

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«Кризис в Украине все еще не завершена, но в течение этих пяти лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она является гораздо более устойчивой государством, чем 5 лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент по безопасности, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. Мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализировали доступ в Европейский Союз, инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами», — отметила представитель ЕС.

Могерини добавила, что за последние 5 лет работы Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания по реагированию на кризисы на предотвращение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие позитивному развитию.

ЕС, Федерика Могерини
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