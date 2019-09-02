За 5 лет ЕС помог Украине больше, чем за всю историю, - Могерини

Европейский союз за 5 лет предоставил Украине наибольший пакет помощи за всю историю его существования, благодаря чему стране удалось избежать коллапса экономики. Об этом в понедельник, 2 сентября, во время выступления в Брюсселе заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини, передает РБК-Украина.

Могерини утверждает, что помощь от ЕС помогла Украине избежать коллапса экономики и активно развиваться в течение пяти лет с начала кризиса.

«В течение пяти лет, прошедшие (с начала кризиса), мы предоставили Украине наибольший пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна не испытала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня намного сильнее, чем раньше. Я помню 2014 — драматический год, когда все это началось», — заявила она во время выступления, размещенного на видеопортале Евросоюза EbS.

По ее словам, кризис в Украине еще не закончен, но за 5 лет страна прошла «долгий путь» к устойчивости.

«Кризис в Украине все еще не завершена, но в течение этих пяти лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она является гораздо более устойчивой государством, чем 5 лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент по безопасности, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. Мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализировали доступ в Европейский Союз, инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами», — отметила представитель ЕС.

Могерини добавила, что за последние 5 лет работы Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания по реагированию на кризисы на предотвращение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие позитивному развитию.