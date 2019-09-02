Власти Харькова намерены запретить через суд проведение ЛГБТ-марша

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что руководство города намерено обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, который назначен на 15 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кернеса в Facebook.
По его словам, Харьковский городской совет не вправе запретить мероприятие, однако будет обращаться в суд для его ограничения.
«Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение — обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда», — сообщил мэр Харькова.
Он отметил, что ни одно подобное мероприятие в городе не проходило спокойно, без столкновений между участниками шествия и его противниками. Также он отметил, что Марш равенства может привести к беспорядкам и провокациям.
«В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо. С другой стороны — на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия. Знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики — в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада», — сообщил Кернес.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове с 9 по 15 сентября пройдет первый Марш на защиту прав сексуальных меньшинств. Тема первого харьковского Марша равенства — «Харьков для всех. Безопасность для всех».
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