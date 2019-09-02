Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с представителями компании Westinghouse Electric Corporation вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере, в частности, с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности.

Как сообщается на официальном сайте СНБО, встреча состоялась в понедельник. Приоритетным направлением сотрудничества была определена реализация проектов по интеграции украинской и европейской энергосистемы, а также привлечение новейших технологий для повышения устойчивости энергетической системы Украины.