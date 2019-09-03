Присягу приняли еще 6 народных депутатов

Присягу принесли еще шесть народных депутатов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии присягу перед вступлением в должность.

«Для принятия присяги приглашается народный депутат Сергей Ларин. 2 сентября ЦИК зарегистрировал народных депутатов Остапенко Анатолия, Татьяну Цибу, Романа Калаура, Юлию Гришину, Ольгу Руденко, включенных в избирательный список политической партии «Слуга народа», — заявил Разумков.

«Перед вступлением в должность народные депутаты приносят присягу перед ВРУ. Я хотел бы поздравить наших новых коллег», — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Верховной рады во вторник, 3 сентября. После этого спикер Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии второй сессии Рады.