Присягу приняли еще 6 народных депутатов

Присягу принесли еще шесть народных депутатов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, парламентарии присягу перед вступлением в должность.
«Для принятия присяги приглашается народный депутат Сергей Ларин. 2 сентября ЦИК зарегистрировал народных депутатов Остапенко Анатолия, Татьяну Цибу, Романа Калаура, Юлию Гришину, Ольгу Руденко, включенных в избирательный список политической партии «Слуга народа», — заявил Разумков.
«Перед вступлением в должность народные депутаты приносят присягу перед ВРУ. Я хотел бы поздравить наших новых коллег», — добавил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Верховной рады во вторник, 3 сентября. После этого спикер Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии второй сессии Рады.
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