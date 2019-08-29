Народные депутаты 9 созыва приняли присягу и ушли на длительный перерыв

На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу.
Заседание парламента открыл спикер 8 созыва Андрей Парубий и пожелал преемникам плодотворной работы.
На заседании присутствуют президент Владимир Зеленский и его четыре предшественники: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и различные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес самый старший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
В работе Рады пока объявлен перерыв до 13 часов, нардепы должны письменно подписать присягу и получить официальное удостоверение и нагрудный знак.
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