Ферросплавные активы Коломойского экспортируют продукцию по заниженным ценам, - СМИ

Пять предприятий Игоря Коломойского составляют монополию на рынке ферросплавов.

Об этом сообщает в своем сюжете «5 канал».

Под контролем холдинга олигарха — три завода и два горно-обогатительных комбината. При этом у сотрудников этих активов зарплаты ниже, чем в области, а холдинг экспортирует свою продукцию через фирмы-посредники по заниженным ценам.

По данным журналистов, которые наводят выводы отраслевых экспертов, ферросплавная группа Коломойского имеет долю рынка в 76-80%, тем самым де-факто является монополистом.

«Хотя этого (монопольного положения — ред.) и не замечает Антимонопольный комитет. Как бы там ни было, но ключевой игрок рынка экспортирует свою продукцию через фирмы-посредники по заниженным ценам, указывают эксперты на статистику Государственной фискальной службы и таможни», — говорится в сюжете.

Факт монопольного положения является нарушением антимонопольного законодательства, однако это не единственная проблема для данных предприятий, стиль ведения бизнеса на данных активах вызывает вопросы, поскольку он ведет к недополучению средств как сотрудниками предприятий, так и государственному бюджету.

«Как результат, государство ежегодно недополучает миллионы валютной выручки и налоговых поступлений. Не лучше ситуация и с капитальными инвестициями и уровнем социальной защиты на предприятиях. Так, согласно отчетности профсоюза металлургов и горняков Украины, уровень зарплат на Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов значительно ниже, чем на других металлургических предприятиях. Результат такой бизнес-модели — неполученные средства в бюджетах всех уровней, указывают эксперты отрасли», — говорится в сюжете.