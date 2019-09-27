Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского

Председатель Нацкомиссии, регулирующей рынки энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко считает, что требования представителей ферросплавных предприятий Игоря Коломойского, которые пикетируют здание НКРЭКУ не касаются полномочий Комиссии. НКРЭКУ готовит обращение в компетентные органы, чтобы остановить давление, сообщает Главком.
«Митингуют ферросплавные заводы олигарха Игоря Коломойского. С определенными требованиями по уменьшению стоимости электрической энергии. Первые их требования по уменьшению тарифа Укрэнерго (это оператор системы передачи), уже были выполнены совместно с решением правительства, которое позволило комиссии учесть уменьшение компенсаций стоимости «зеленых тарифов. Но забастовки все равно продолжаются, нашлись новые требования, такие, как уменьшение электрической энергии, опять же, из-за уменьшения тарифа НЭК Укрэнерго », заявила Кривенко в эфире телеканала 112.
Блокирование работы НКРЭКУ происходит два месяца — препятствование прохода на территорию здания, постоянный шум, стук по подоконникам и окнам. Руководительница регулятора подчеркивает: нынешние требования митингующих безосновательны.
«Все, что в пределах компетенции, все что могла сделать комиссия — мы все сделали. Все эти требования находятся вне компетенции, поскольку, согласно новому закону, мы уже не регулируем стоимость электрической энергии», — подчеркнула она.
Кривенко проинформировала, что все решения НКРЭКУ происходят прозрачно и желающие могут прийти на заседание регулятора, на открытые обсуждения, чтобы выразить свою позицию.
Как сообщалось, НАБУ активизировало расследование формулы Роттердам +, через которую ферросплавные заводы потеряли возможность установления льготных цен на электроэнергию. Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с формулой Роттердам +.
В свою очередь, бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк обвинил руководство НАБУ в преследовании экс-членов регулятора в интересах Игоря Коломойского.
В 2012 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азарова и ферросплавными предприятиями, которым устанавливалась льготная цена на электроэнергию для ряда предприятий Коломойского.
В структуре себестоимости ферросплавного производства доля электроэнергии достигает 50%, поэтому изменение цены на ток существенно влияет на прибыльность бизнеса.
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