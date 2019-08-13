Ферросплавные предприятия Коломойского будут лоббировать свои интересы в новом парламенте - директор завода

Ферросплавные предприятия, владельцем которых является олигарх Игорь Коломойский, намерены лоббировать свои интересы по поводу снижения цен на электроэнергию в новом парламенте.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор Никопольского ферросплавного завода Владимир Куцин, сообщает Апостроф.

«Мы непременно будем использовать возможности для лоббирования интересов ферросплавной отрасли Украины... Мы в прошлом году работали с прибылью, а в этом году теперь работаем в «ноль», — сказал Куцин.

Однако гендиректор не смог предоставить информацию о том, какая прибыль у предприятия была в прошлом году и сколько предприятие инвестировало в модернизацию производства за последние несколько лет для того, чтобы заранее снизить производственные затраты для работы в условиях нового рынка электроэнергии.

По его словам, предприятие ожидает снижения цен на электроэнергию, поскольку при текущих тарифах для предприятия не выгодно продавать продукцию за рубеж.

Как сообщалось, сотни работников ферросплавных заводов уже на протяжении нескольких дней проводят митинги под административными зданиями НЭК «Укрэнерго», а также Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ранее Никопольский завод ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов и ряд других предприятий, которые контролирует олигарх Игорь Коломойский, при помощи решений Окружного административного суда г. Киева отменили для себя обязанность по оплате полной стоимости передачи электроэнергии сетями НЭК «Укрэнерго».