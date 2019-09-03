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Пока НАБУ занимается «Роттердам +», Коломойский зарабатывает на госкомпании

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Пока НАБУ занимается «Роттердам +», Коломойский зарабатывает на госкомпании

Пока НАБУ занимается сфабрикованным делом «Роттердам +», Игорь Коломойский построил преступную схему в «Центрэнерго» и зарабатывает на госкомпании. Об этом говорится в материале интернет-издания «Главком» «Наступление Коломойского. Почему антикоррупционные органы помогают олигарху?».

Автор отмечает, что в настоящее время НАБУ показательно занимается делом «Роттердам +», преследуя членов НКРЭКУ, что в 2016 году ввели методику формульного ценообразования. Хотя, по мнению большинства экспертов, дело не имеет судебной перспективы.

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«НАБУ активно прорабатывает членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу» Роттердам + «. „Подозрения“, предъявлены шести лицам, одного из бывших членов НКРЭКУ, главу компании „Оператор рынка“ Владимира Евдокимова, арестовали и выпустили под залог в 2 млн грн. Но основная охота продолжается на экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка », - говорится в материале.

В то же время правоохранители игнорируют факт выстраивания Игорем Коломойским преступной схемы в госкомпании «Центрэнерго», над которой он установил контроль. Госпредприятие недавно отказалось от закупок украинского угля в пользу российского, которое «Центрэнерго» покупает в компании, связанной с олигархом.

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«Что не мешает самому Коломойскому установить контроль над государственной генерирующей компанией „Центрэнерго“ и поставлять туда российский уголь по цене выше любого „Роттердам + “. Как сказал в одном из телеэфиров на „Эспрессо“ эксперт Борис Кушнирук: „НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, причастные к его интересам. Они делают эти услуги“. Возникает два вопроса: зачем Коломойскому это надо и почему вновь правоохранительные органы настолько толерантны? », - говорится в статье.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса.

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«Если верить релизам самого» Центрэнерго «, то речь идет о 1970 грн за тонну. Это при том, что даже с США его можно привезти за 1900 грн за тонну. А по формуле „Роттердам +“ украинские шахты должны были его продавать по 1740 грн за тонну. Подчеркиваю — „Центрэнерго“ государственная компания! И если фирмы Коломойского поставляют российский уголь по цене 2000 грн за тонну, а покупают электроэнергию по 1,30 грн кВт-час (при себестоимости 1,50 грн кВт-час), то это означает, что всех нас как совладельцев государственного имущества грабят. При этом делают это дважды: первый раз, когда продают сырье по завышенной цене; второй — когда купают его продукцию значительно ниже себестоимости» — написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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Напомним, политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании «Центрэнерго». По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.

Игорь Коломойский, Центрэнерго, Роттердам+
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