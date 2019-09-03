При снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет. Об этом он заявил на заседании Рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что депутаты не будут нести ответственности за политические решения.

«Хочу развеять все мифы. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственности за политические решения. За голосование или любые публичные выступления», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что депутат должен нести ответственность за совершение уголовного преступления.

«Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Извините, но если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает какое-либо уголовное преступление, он должен нести ответственность», — заявил он.