Скалецкая назвала сроки запуска медреформы вторичного звена

Медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня в Украине активно ведется работа по реформе вторичного звена.

«Мы активно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая... чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно с предусмотренным законом гарантированным пакетом, еще много не сделано», — отметила Скалецкая.

В то же она подчеркнула, что работа по оптимизации учреждений здравоохранения на сегодня неудовлетворительная.