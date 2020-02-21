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Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре «Новые Санжары»

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Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре «Новые Санжары»

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что поселилась в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области, где будет продолжать выполнять свои должностные обязанности.

«Я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение... Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации», — написала Скалецкая на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре, их обеспечения и соблюдения санитарных норм и норм безопасности.

Министр также сообщила, что пообщалась с членами эпикажа самолета, проводившего эвакуацию, которые также 14 дней будет находиться на территории медцентра на обсервации.

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«В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», — написала Скалецкая, пообещав регулярно сообщать о ситуации.

Как сообщалось, в четверг Скалецкая прибыла в пгт Новые Санжары в Полтавской области и заявила, что проведет две недели в одном помещении с привезенными туда украинцами и иностранцами, эвакуированными из г.Ухань. Она пробыла в медцентре до ночи, решая организационные вопросы, однако затем покинула его.

Зоряна Скалецкая, Новые Санжары
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