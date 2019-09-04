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В Минске договорилась о восстановлении устойчивой мобильной связи на Донбассе

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В Минске договорилась о восстановлении устойчивой мобильной связи на Донбассе

Социально-экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в котором нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», — написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Она также сообщила, что отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

«Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, которое подлежит возвращению украинскому владельцу — хлебозавод», — добавила Олифер.

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Помимо этого, написала пресс-секретарь Кучмы, в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

«Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», — написала также Олифер.

мобильная связь, Донбасс, ТКГ
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