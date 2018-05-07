На Донбассе зафиксировано восстановление мобильной связи Vodafone

На Донбассе по обе стороны линии разграничения зафиксировано восстановление мобильной связи оператора «Vodafone Украина». Об этом сообщил уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке в Twitter, передает РБК-Украина.

«Некоторое облегчение для жителей Донбассе: зафиксировано восстановление работы сети Vodafone и обеспечения телефонной с’единения в Донецке по обе стороны линии разграничения», — написал дипломат.

Он отметил, что восстановление мобильной связи на Донбассе является результатом усилий трехсторонней контактной группы в Минске и миссии международных наблюдателей ОБСЕ.