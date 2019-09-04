Украина хочет вернуть Россию в СЦКК

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Киев поднял вопрос о возвращении представителей российской стороны в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«Прошедшие две недели отметились увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон», — говорится в сообщении.
«Этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно возобновить», — добавила она.
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