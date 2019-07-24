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Боевики блокируют ремонт моста в Станице Луганской

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Боевики блокируют ремонт моста в Станице Луганской

Глава Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин заявил, что боевики продолжают блокировать ремонт моста в Станице Луганской. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook РГА.

Глава РГА подчеркнул, что в очередной раз «российская сторона и оккупанты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста».

По его словам, боевики воспрепятствовали тому, чтобы специалисты-проектировщики приблизились к разрушенному мосту в Станице Луганской и начали восстановление сооружения.

«Прибыли проектанты, прибыли специалисты, которые должны были оценить ситуацию по разрушенному мосту, чтобы изготовить соответствующий проект. Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято, как акт агрессии, и человек в военной форме, находящейся на противоположной стороне, запретил дальше передвигаться», — отметил Золкин.

Как сообщалось ранее, 24 июля украинская сторона сообщила, что готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, которые размещены вдоль дороги, между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом через реку Северский Донец.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой «ЛНР». Украинская сторона заявила, что готова в ближайшие сроки обеспечить свою часть ремонта моста.

боевики, мост, Станица Луганская
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