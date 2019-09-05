В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода, - ГСЧС

Спасатели ликвидируют масштабный пожар мусора на территории мусоросортировочного завода в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, возникший в четверг утром, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о возгорании мусора поступило диспетчерам в 8.37. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер Киевской области и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с.Новые Петровцы Вышгородкого района.
«По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время к тушению привлечено 11 человек личного состава, три единицы техники, один трактор и два самосвала по 20 тонн», — говорится в сообщении.
Ликвидация пожара продолжается.
С.Демидов находится в 20км от Киева, население 3,7 тыс человек. Рядом с селом расположен популярный у киевлян частный зоопарк.
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