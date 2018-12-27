Мусороперерабатывающий во Львове должен появиться через два года

Мусороперерабатывающий завод во Львове могут построить к концу 2020 года. Об этом сказал городской глава Львова Андрей Садовой в интервью Zaxid.net.

На то, что со времени скандальной ситуации на Грибовицкой свалке уже прошло более 2 лет, а мусороперерабатывающего завода нет, он ответил: «Нет ни в одном городе Украины».

«Львов будет одним из первых, кто его построит. Мы уже вышли во второй этап. Европейский банк реконструкции и развития отобрал пять компаний, которые вошли в финал. И они в течение следующих, думаю, двух-трех месяцев уже должны определить одну компанию, которая, собственно, и будет строить завод», — сказал мэр.

«Место выделено, документы есть, деньги есть, проектная документация вся готова. Проделана титаническая работа», — добавил Садовой.

Он подчеркнул: «Мы берем средства Европейского банка. Это прозрачная структура, тендерные процедуры, утверждения, согласования. Это очень серьезно, потому что в конечном итоге это бюджетные средства, и нам надо будет за это рассчитываться — ну, за исключением 50 миллионов евро, что нам дали грант. Потому такие процедуры».

«Так во всем мире идет процесс. Его нельзя делать так вот [щелкает пальцами]. Я тоже хотел бы, чтобы мы это построили за один день», — сказал Садовой.

«Сам срок строительства будет длиться, фактически, два года с того момента, как мы начнем первые работы на участке. Возможно, мы их немножко уплотним — это уже будет зависеть от той компании, которая выигрывает, насколько они будут иметь готовность работать. Но подготовительная работа очень серьезная», — добавил он.

По словам мэра, львовянам до сих пор «постоянно создают какие-то преграды».

На вопрос, не будет ли завода и до окончания каденции Садового, то есть 2020 года, мэр ответил: «Я думаю, что до конца 2020 года завод должен быть построен».

Сейчас, по его словам, мусор во Львове сортируют: отдельно — органика, отдельно — бумага и пластик.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовицкой мусоросвалке произошел завал, после того, как там возник пожар. Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести. После этого во Львове начался кризис, связанный с невозможностью вывезти мусор из города.