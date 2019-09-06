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Лукашенко хочет, чтобы Москва «компенсировала» Беларуси Чернобыль газом

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Лукашенко хочет, чтобы Москва «компенсировала» Беларуси Чернобыль газом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.

«Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это — мы не просим денег, ничего — помоги: миллиардов 10–15 куб. м газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток „Газпрому“, поставь в Беларусь», — заявил Лукашенко. Однако если партнеры рассматривают Минск как «гири на ногах», то белорусская сторона обойдется от подобных просьб, добавил президент.

Сильнее всего от аварии на Чернобыльской АЭС пострадала именно Беларусь, считает Лукашенко. Тогда власти в лице Михаила Горбачева взяли на себя ответственность и помогали региону, продолжил он.

По его словам, сейчас Минск и Москва работают над развитием интеграции. Стороны «вышли на экономику» и «начинают торговаться» о природном газе, нефти и прочем, рассказал белорусский лидер. «Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать», — пожаловался белорусский лидер.

В ответ на действия Москвы в отношении цен на нефть и «налогового маневра» Минск может взять с рынка другую нефть — например, американскую, саудовскую или азербайджанскую, утверждает Лукашенко.

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Белорусская сторона рассматривает вариант поставок нефти по северному маршруту, через Польшу, сообщил он. В таком случае Минск заберет две нитки трубопровода «Дружба», по которому идет на экспорт российская нефть. «Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше. Вот это мои требования», — заключил президент Беларуси.

Россия, Александр Лукашенко, Чернобыль
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