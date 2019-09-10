PWC считает, что законопроект 1210 сделает невыгодной добычу руды в Украине

В случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом № 1210 от 30 августа 2019 года, которые касаются налогообложения добычи железной руды, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах с развитым металлургическим производством.

Об этом идет речь в аналитической записке консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, передает «UAprom».

По оценке экспертов, средний показатель доли рентных платежей по отношению к прибыли в таких странах, как Австралия, Бразилия, Канада, Казахстан, Индия, Китай и других, составляет 10,3%. В то же время в Украине, в случае внедрения предложенных изменений в Налоговый кодекс, эта доля составит 22%.

Если говорить о показателях отдельных стран, то сейчас австралийские предприятия отдают 11,4% прибыли на рентные платежи, индийские — 12,7%, бразильские — 8,5%, канадские — 8,4%, китайские — 4,4%, а российские — всего 2,5%, приводят данные в PWC.