PWC считает, что законопроект 1210 сделает невыгодной добычу руды в Украине

В случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом № 1210 от 30 августа 2019 года, которые касаются налогообложения добычи железной руды, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах с развитым металлургическим производством.
Об этом идет речь в аналитической записке консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, передает «UAprom».
По оценке экспертов, средний показатель доли рентных платежей по отношению к прибыли в таких странах, как Австралия, Бразилия, Канада, Казахстан, Индия, Китай и других, составляет 10,3%. В то же время в Украине, в случае внедрения предложенных изменений в Налоговый кодекс, эта доля составит 22%.
Если говорить о показателях отдельных стран, то сейчас австралийские предприятия отдают 11,4% прибыли на рентные платежи, индийские — 12,7%, бразильские — 8,5%, канадские — 8,4%, китайские — 4,4%, а российские — всего 2,5%, приводят данные в PWC.
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