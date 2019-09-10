США могут ввести санкции против российской «Роснефти»

Вашингтон может ввести санкции в отношении российской «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом передает РБК.

«Да, „Роснефть“ может [попасть под санкции]. [Но] мы еще не дошли до этой точки. „Роснефть“ зарабатывала на Венесуэле деньги», — сказал он.

Абрамс пояснил, что российская компания якобы покупает у Каракаса нефть со скидкой, а затем перепродает по более высокой цене. По его словам, таким образом «Роснефть» одновременно и помогает властям Венесуэлы, и «выжимает» из страны деньги. «В какой-то момент мы будем вынуждены подумать об ответной реакции», — заключил спецпредставитель.

В январе 2019 года США ввели санкции в отношении главной нефтяной компании южноамериканской страны — PDVSA. Условием для снятия ограничений американцы назвали передачу контроля над компанией венесуэльской оппозиции. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA сократился на 40%.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» по-прежнему покупает у PDVSA нефть вопреки санкциям, «спасая режим» действующего президента страны Николаса Мадуро.

«Роснефть» находится под различными санкциями со стороны ЕС и США с 2014 года. Поводом для ввода ограничений, которые включают в себя запрет на поставку технологий и финансирование, стали события в Украине.