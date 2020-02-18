США ввели санкции против «дочки» российской «Роснефти»

Минфин США включил в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
Rosneft Trading включена в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэле и венесуэльской госкомпании PDVSA. Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.
Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро.
Санкции против Rosneft Trading не распространяются на материнскую компанию НК «Роснефть» (кроме уже действующих секторальных санкций), подчеркивает Минфин США.
Решение о введении санкций против Rosneft Trading принял лично президент США Дональд Трамп, сообщил высокопоставленный представитель администрации США на специальном телефонном брифинге для журналистов. «Нынешнее решение было одобрено самим президентом», — сказал он.
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