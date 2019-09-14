Хуситы взяли ответственность за нападение на НПЗ в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы (хуситы) взяли ответственность за атаку на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как сообщается, военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что повстанцы использовали 10 беспилотников для атаки на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии.
Представитель хуситов отметил, что атаки на объекты Саудовской Аравии будут продолжаться и в дальнейшем, пока война в стране не будет завершена.
«Единственный вариант для правительства Саудовской Аравии — прекратить нападать на нас», — подчеркнул Сари.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов произошел масштабный пожар. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.
Добавим, что 13 мая на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена подобная атака. Два саудовских нефтяных танкера потерпели диверсионную атаку у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда также шла речь об атаке с применением дронов. В результате нападения на нефтяные танкеры никто из членов экипажа не пострадал.
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